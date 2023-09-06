Геологи Росатома обнаружили уникальный минералогический объект

11:24

Фото АО «Атомредметзолото»



Уникальное природное минералогическое образование вскрыто геологами ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»). Находка обнаружена в подземных горных выработках на восточном фланге рудника Карнасурт Ловозерского редкометального месторождения в Мурманской области.

«Уникальную по красоте пегматитовую жилу обнаружили наши геологи, – рассказал генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков. – С одной стороны, поиск вели целенаправленно, зная, что такие минералогические образования могут встретиться в выработках. Ведь это уже третья подобная находка за историю Карнасурта. Но, с другой стороны, можно сказать, что жилу обнаружили случайно. Проводился стандартный осмотр отработанного участка, направили луч фонарика на стену и встали, как вкопанные. Стена заиграла чуть ли не всеми цветами радуги – от ярко-сиреневого до красного. Во время проходки и добычи этого не было видно как из-за пыли, так и из-за достаточно яркого света. А в темноте направленный луч фонарика показал прекрасные образования. Подобные находки очень редки, поэтому сразу принято решение о ее консервации и дальнейшем изучении с привлечением ученых».

Участок, где расположено уникальное минералогическое образование, располагается под северо-восточным склоном горы Карнасурт, на глубине около 150 м. По словам главного геолога ООО «Ловозерский ГОК» Екатерины Брык, пока данное пегматитовое тело подробно не изучено. Но уже можно сказать, что находка представляет интерес для научного сообщества – несмотря на то, что все минералы, обнаруженные в пегматите, уже известны, однако сочетание их в одной породе ранее не встречалось.

«Пегматоидная жила сочетается с большим телом науяитов. Благодаря значительной глубине, вскрытые породы совершенно свежие, без признаков низкотемпературного изменения. В основной массе уникальной породы можно наблюдать такие минералы, как виллиомит, казаковит, ломоносовит, расвумит и таунэндит, который образует ярко-сиреневые обособления неправильной формы. Кроме того, в этой породе с таунэндитом сочетаются дополнительно еще эвдиалит, фосинаит, нордит, стенструпин, шизолит, сапожниковит, сфалерит, молибденит, бартонит. Все эти редкие и редчайшие минералы, да еще и в таком уникальном сочетании, играют разными цветами. Каждый кусочек жилы представляет самостоятельный интерес, является желанным объектом любой минералогической коллекции», – подчеркнула Екатерина Брык.

Руководство ООО «Ловозерский ГОК» связалось с учеными из минералогического музея им.А.Е. Ферсмана Российской Академии наук. Сотрудники музея выехали на предприятие, взяли образцы жилы для анализа. Планируется передать уникальное минералогическое образование музею, чтобы оно стало доступно всем ценителям науки и широкой общественности.

Подобная пегматитовая жила – третья такая находка за всю историю отработки рудника. Ранее здесь открыты залежи «Юбилейная» и «Палитра». Самой изученной является «Юбилейная», открытая в 1970 году, а в 1978 году получившая статус охраняемого геологического памятника природы. В составе залежи минералогами Кольского филиала Академии наук СССР И.В. Буссеном и Ю.П. Меньшиковым, а позже – Е.П. Еськовой, А.П. Хомяковым и Е.И. Семеновым открыто 13 новых минералов. Это ильмайокит, раит, зорит, ловдарит, вуоннемит, сажинит, лапландит, пенквилсит, борнеманит, витусит, шафрановскит, терскит, сейдит.

«Мы взяли первые образцы минералов новой жилы. Какие тайны и открытия несет в себе уникальное образование, я пока сказать, конечно, не могу. Но такое совмещение разновременных минеральных ассоциаций, для каждой из которых характерны свои условия образования – редчайшая удача», – рассказал старший научный сотрудник минералогического музея Дмитрий Белаковский.

Руководство ООО «Ловозерский ГОК» приняло решение о консервации пегматитовой жилы и поддержке научных исследований.

ООО «Ловозерский ГОК» – единственный в России, добывающий в Мурманской области и обогащающий лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), акции которого также готовятся к передаче в Росатом как имущественный взнос Российской Федерации. На ОАО «СМЗ» извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко – электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники и, конечно, атомная промышленность.

АО «Атомредметзолото», являющееся управляющей компанией Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом», реализует проекты по направлению «Редкие и редкоземельные металлы» в составе дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». Задача Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» – повысить экономическую эффективность, полностью соответствовать экологическим стандартам, развивать производство новых предприятий с целью обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета страны.