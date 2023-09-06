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Аудит не нашел документов на весь долг перед «Газпромом» в $709 млн — власти Молдавии

12:00 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аудит не выявил всех документальных доказательств долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» в $709 млн. С таким утверждением выступил на брифинге министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

«Из 709 млн долларов долга компании „Молдовагаз“ „Газпрому“ на март 2022 года около 276 млн долларов — сумма, на которую не было представлено подтверждающих документов ни от „Молдовагаза“, ни от „Газпрома“, — утверждал Парликов. По его словам, еще 400 млн долларов долга, по мнению молдавской стороны, не подлежит взысканию из-за истечения срока давности.

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