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ВСУ перебросили бригаду спецназначения «Азов» на запорожское направление — Рогов

12:05 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район города Орехова, от которого украинские силы пытаются наступать в Запорожской области, бригаду специального назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ — прим. ТАСС). Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На ореховское направление перебросили боевиков бригады специального назначения „Азов“ из-под Кременной. Их нормально там уничтожают, но они появились на ореховском направлении запорожского фронта. Похоже, с резервами у ВСУ все плохо, что начали бросать на гарантированный убой „азовцев“, которые чаще старались оставаться на второй линии или действовать в виде ДРГ», — сказал Рогов.

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