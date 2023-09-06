Мятежники в Нигере потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции определить график вывода ее военнослужащих с территории африканской страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, в настоящий момент стороны обсуждают только вывод французских войск, действовавших в зоне африканского Сахеля «Бархан». Других подробностей о ходе переговоров телеканал пока не приводит.