Мятежники в Нигере потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих
12:20 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции определить график вывода ее военнослужащих с территории африканской страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, в настоящий момент стороны обсуждают только вывод французских войск, действовавших в зоне африканского Сахеля «Бархан». Других подробностей о ходе переговоров телеканал пока не приводит.
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