Супруга Пашиняна приехала в Киев на встречу первых леди и джентльменов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян впервые прибыла в Киев, где примет участие во встрече первых леди и джентльменов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

По его данным, Акопян также передаст Украине гуманитарную помощь. Ранее в Ереване не сообщали об отправке помощи Киеву. Также это первая поездка Акопян в Киев в качестве супруги армянского премьера.

Согласно информации на сайте форума, Акопян заявлена в качестве одного из спикеров.

Встреча первых леди и джентльменов пройдет сегодня в Киеве. Она станет уже третьей в таком формате, предыдущие прошли в 2021 и 2022 годах. Этот формат был инициирован украинской стороной.