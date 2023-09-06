Супруга Пашиняна приехала в Киев на встречу первых леди и джентльменов
12:32 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян впервые прибыла в Киев, где примет участие во встрече первых леди и джентльменов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.
По его данным, Акопян также передаст Украине гуманитарную помощь. Ранее в Ереване не сообщали об отправке помощи Киеву. Также это первая поездка Акопян в Киев в качестве супруги армянского премьера.
Согласно информации на сайте форума, Акопян заявлена в качестве одного из спикеров.
Встреча первых леди и джентльменов пройдет сегодня в Киеве. Она станет уже третьей в таком формате, предыдущие прошли в 2021 и 2022 годах. Этот формат был инициирован украинской стороной.
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