Решетников считает аномально низкий уровень безработицы тормозом для экономики

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномально низкий уровень безработицы в 3% является тормозом для экономики. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии в рамках Форума социальных инноваций регионов.

«Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы, и даже не технологии, с которыми сложно, — сказал министр. — Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс».

Министр также указал на необходимость грамотной миграционной политики, в том числе в условиях жесткой конкуренции за рабочую силу с Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

«Нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в Евразийском экономическом пространстве, у нас открытый рынок труда. И, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения, — подчеркнул Решетников. — Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику. Рядом с нами Центральная Азия, активно растущий регион, где много рабочих рук, и мы там сейчас активно инвестируем в русские школы».

По его словам, все это нужно «превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран». «Потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике. Не надо думать, что они и так сюда приедут. На самом деле мы находимся в очень жесткой конкуренции за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией, другими странами», — заключил министр.