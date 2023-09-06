КНР ожидает досрочно достигнуть цели в $200 млрд товарооборота с РФ
13:20 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай ожидает, что цель в 200 млрд долларов товарооборота с Россией будет достигнут досрочно. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на посвященном 10-летию инициативы «Один пояс — один путь» семинаре, прошедшем в посольстве Китая в Москве.
«Мы ожидаем, что цель 200 млрд долларов [в товарообороте], поставленная главами двух государств, будет достигнута досрочно», — сказал посол.
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