Госдеп подтвердил прибытие Блинкена в Киев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который намерен обсудить потребности Украины в области безопасности и энергетики, а также в гуманитарной сфере.

«Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит телеканал ABC выдержку из заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера. «Госсекретарь обсудит потребности Украины в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере, а также сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину в этих областях», — добавил Миллер. ABC отмечает, что это уже четвертый визит Блинкена на Украину с начала СВО.