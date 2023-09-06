Госдеп подтвердил прибытие Блинкена в Киев
13:05 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который намерен обсудить потребности Украины в области безопасности и энергетики, а также в гуманитарной сфере.
«Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит телеканал ABC выдержку из заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера. «Госсекретарь обсудит потребности Украины в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере, а также сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину в этих областях», — добавил Миллер. ABC отмечает, что это уже четвертый визит Блинкена на Украину с начала СВО.
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