0
0
127
НОВОСТИ

Госдеп подтвердил прибытие Блинкена в Киев

13:05 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который намерен обсудить потребности Украины в области безопасности и энергетики, а также в гуманитарной сфере.

«Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит телеканал ABC выдержку из заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера. «Госсекретарь обсудит потребности Украины в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере, а также сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину в этих областях», — добавил Миллер. ABC отмечает, что это уже четвертый визит Блинкена на Украину с начала СВО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 06.09.2023
Песков напомнил Лондону, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует
0
55
14:00 06.09.2023
Рада назначила новым министром обороны Украины Рустема Умерова
0
80
13:49 06.09.2023
Собянин открыл станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро
0
102
13:40 06.09.2023
Акселератор Сбера для школьников и учеников колледжей и техникумов принимает заявки на новый сезон
0
105
13:32 06.09.2023
Шольц считает, что лишь мигранты могут восполнить нехватку в ФРГ квалифицированных кадров
0
131
13:20 06.09.2023
КНР ожидает досрочно достигнуть цели в $200 млрд товарооборота с РФ
0
147
13:00 06.09.2023
Решетников считает аномально низкий уровень безработицы тормозом для экономики
0
137
12:32 06.09.2023
Супруга Пашиняна приехала в Киев на встречу первых леди и джентльменов
0
238
12:20 06.09.2023
Мятежники в Нигере потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих
0
209
12:05 06.09.2023
ВСУ перебросили бригаду спецназначения «Азов» на запорожское направление — Рогов
0
212

Возврат к списку