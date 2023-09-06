Шольц считает, что лишь мигранты могут восполнить нехватку в ФРГ квалифицированных кадров

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что только приток образованных мигрантов может помочь Германии решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров. Такое мнение он высказал, выступая в Бундестаге.

Шольц утверждал, что его правительство делает все для того, чтобы жители ФРГ получили образование и работу. «Однако тот, кто утверждает, что мы сможем полностью обойтись без рабочей силы из-за рубежа, в последние годы не говорил с ремесленником, предпринимателем средней руки, управлением больницы», — сказал канцлер.

«13 млн занятых уйдут до середины следующего десятилетия на пенсию», — заметил он. В связи с этим Шольц призвал «везде в Германии реализовать уже принятый закон по иммиграции высококвалифицированных специалистов», с тем чтобы «санитар из Грузии и ИТ-специалист из Индии не ждали месяцы виз или разрешения на работу».