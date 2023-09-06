Песков напомнил Лондону, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы Великобритании объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, заметив лишь, что юридически такой компании не существует.

«Нет, здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно только напомнить, что де-юре такой группы не существует», — сказал представитель Кремля журналистам.