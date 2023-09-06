Акселератор Сбера для школьников и учеников колледжей и техникумов принимает заявки на новый сезон
13:40 06.09.2023
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Фото пресс-службы Сбера
«Один из приоритетов Сбера – популяризировать технологическое предпринимательство, чтобы оно воспринималось молодыми людьми как полноценная альтернатива работе по найму, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Предприниматели формируют экономику: создают рабочие места и укрепляют технологический потенциал страны. Пока ребята учатся, у них больше возможностей попробовать свои силы в безопасной среде и больше свободного времени для экспериментов. И даже если ребята выберут другой карьерный путь, наш акселератор поможет развить предпринимательское мышление, которое будет востребовано в любой сфере. К слову, выпускники школьного акселератора уже успешно работают с крупными российскими корпорациями, включая Сбер».
Акселерация проводится в два этапа общей продолжительностью шесть месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций и практических заданий по темам генерации идей, проверки гипотез, инструментов для создания и монетизации цифровых продуктов. Дополнительно к базовой программе участники могут выбрать один из четырех треков с отраслевым уклоном: искусственный интеллект, технологии для метавселенной, концепции Web 3.0, технологии в медицине. На втором этапе участники объединятся в команды и будут работать с персональным наставником для превращения идеи в реальный бизнес-проект.
По итогам работы лучшие команды выступят на Демо-дне, где представят свои проекты руководству Сбера, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов. Воспользоваться преференциями при поступлении смогут все участники, прошедшие в финал, победители дополнительно получат призы от организаторов и партнеров программы.
Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, ее помогут найти в ходе обучения. Подать заявку можно до 1 ноября 2023 года на сайте акселератора.
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