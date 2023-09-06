Рада назначила новым министром обороны Украины Рустема Умерова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За — 338 голосов. Все фракции поддержали», — написал он в своем телеграм-канале.

Умеров стал уже четвертым министром обороны при каденции Зеленского.