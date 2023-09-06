Всемирная продовольственная программа ООН сократила помощь Кабулу из-за нехватки средств
15:00 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сентябре сократила оказание жизненно необходимой помощи 2 млн жителям Афганистана из-за дефицита финансирования. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на миссию ВПП в Кабуле.
«В этом месяце ВПП сократила помощь еще 2 млн афганцам из-за уменьшения финансирования. Ожидается, что к концу октября средства на оказание помощи Афганистану будут окончательно исчерпаны и в результате голод может угрожать 10 млн жителям этой страны», — цитирует издание представителя ВПП в Кабуле Сяо Вэй Ли.
По его словам, «катастрофическое положение» угрожает 90% населения отдаленных районов Афганистана в условиях приближающегося зимнего сезона.
В 2023 году финансирование помощи ВПП Афганистану сократилось на четверть в условиях, когда организации был необходим $1 млрд.
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