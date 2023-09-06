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Выдача льготной сельской ипотеки может быть возобновлена с 2024 года

15:12 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдача льготной сельской ипотеки может быть возобновлена с 2024 года, выдача льготных кредитов АПК — к концу текущего года. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

«По льготной сельской ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнем выдавать. У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам, с учетом увеличения ключевой ставки. Но, тем не менее, сейчас я думаю, что в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — сказал Патрушев. «По льготному кредитованию уже предприятия АПК, и по инвестиционному, и по короткосрочному к концу года будем… Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, не буду обозначать через какое, начнется кредитование на селе», — добавил министр.

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