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Глава МИД Австрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией

15:32 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия всегда будет соседом Европы, невозможно полностью отказаться от сотрудничества с ней. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Мы не можем работать только со Швейцарией и Лихтенштейном. Мир не черно-белый. Мы должны принять это к сведению: нам нужна Россия, нам нужен Китай. Только подумайте о борьбе с изменением климата. Точно так же нам нужны такие платформы, как ООН или ОБСЕ — они никогда не были клубами единомышленников», — заявил политик в интервью с газетой Heute («Хойте»).

Шалленберг подчеркнул, что австрийско-российские отношения уже не будут прежними, однако в любом случае необходимо «сохранять чувство меры и прагматизм». «Россия не исчезнет с карты мира, она останется крупнейшим соседом Европы. Мы не должны совершать ошибку, подгоняя мир под себя и выдавая желаемое за действительное, игнорировать и отменять такие страны, как Китай, Россия или другие государства. Это может сработать в Twitter (теперь X, „икс“ — прим. ТАСС), но не в реальном мире», — считает глава австрийского внешнеполитического ведомства.

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