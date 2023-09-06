Объем торговли в рублях между Турцией и РФ вырос на 230% в текущем году
16:00 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общий объем операций по импорту и экспорту между Турцией и Россией в рублях за семь месяцев текущего года вырос на 230% по сравнению с показателями того же периода прошлого года. Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой на данные госстатистики.
С января по июль текущего года в рублях было проведено импорто-экспортных операций на сумму эквивалентную около $700 млн. Рублевый экспорт составил $428 млн, импорт — $267 млн. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем сделок в рублях по экспорту увеличился на 181%, а по импорту — на 352%. С 2021 года эти показатели увеличились в несколько раз.
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