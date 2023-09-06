Высокого представителя ООН в БиГ выдворят из Республики Сербской в случае приезда — Додик
16:32 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил о готовности задержать и выдворить с территории республики высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, если он появится на ней.
«Если он придет на какую-либо встречу в Республике Сербской, он будет выдворен», — приводит слова Додика телеканал РТРС.
Перед полицейским управлением республики, подчеркнул Додик, будет поставлена отдельная задача отслеживать возможный приезд Шмидта и в таком случае немедленно осуществить его задержание и выдворение. «Как только они узнают, что Шмидт находится в Республике Сербской, перед ними будет поставлена задача организовать подразделения для его выдворения», — заключил Додик.
Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской за игнорирование решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. Эта процедура была запущена в ответ на действия Додика, который обратился в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине «нанесения ущерба Республике Сербской», так как он «долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН». Лидер боснийских сербов отдельно указывал на то, что Шмидт «совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению».
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