Около 1 тыс. трансгенных животных содержалось в подпольной лаборатории в США — МО РФ
17:12 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обнаруженная в США в штате Калифорния подпольная лаборатория содержала около тысячи трансгенных животных, также в ней обнаружены биоматериалы с как минимум 20 патогенами, включая возбудителей COVID-19. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В марте 2023 года в городе Ридли штат Калифорния на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена подпольная лаборатория, осуществляющая деятельность с патогенными микроорганизмами. В ней находилось порядка 30 холодильников и морозильных камер, термостаты и оборудование для культивирования микроорганизмов. В лабораторных помещениях обнаружено около тысячи трансгенных лабораторных животных, порядка восьмисот образцов биоматериалов. Анализ, проведенный Центром по контролю и профилактике инфекций, выявил наличие в пробах по меньшей мере двадцати патогенов, в том числе возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов», — сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
НОВОСТИ
- 17:00 06.09.2023
- Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры
- 16:32 06.09.2023
- Высокого представителя ООН в БиГ выдворят из Республики Сербской в случае приезда — Додик
- 16:12 06.09.2023
- Объем выдачи ипотеки в РФ в августе оказался максимальным за историю наблюдений
- 16:00 06.09.2023
- Объем торговли в рублях между Турцией и РФ вырос на 230% в текущем году
- 15:32 06.09.2023
- Глава МИД Австрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией
- 15:12 06.09.2023
- Выдача льготной сельской ипотеки может быть возобновлена с 2024 года
- 15:00 06.09.2023
- Всемирная продовольственная программа ООН сократила помощь Кабулу из-за нехватки средств
- 14:32 06.09.2023
- США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
- 14:12 06.09.2023
- Песков напомнил Лондону, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует
- 14:00 06.09.2023
- Рада назначила новым министром обороны Украины Рустема Умерова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать