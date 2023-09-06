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Около 1 тыс. трансгенных животных содержалось в подпольной лаборатории в США — МО РФ

17:12 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обнаруженная в США в штате Калифорния подпольная лаборатория содержала около тысячи трансгенных животных, также в ней обнаружены биоматериалы с как минимум 20 патогенами, включая возбудителей COVID-19. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В марте 2023 года в городе Ридли штат Калифорния на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена подпольная лаборатория, осуществляющая деятельность с патогенными микроорганизмами. В ней находилось порядка 30 холодильников и морозильных камер, термостаты и оборудование для культивирования микроорганизмов. В лабораторных помещениях обнаружено около тысячи трансгенных лабораторных животных, порядка восьмисот образцов биоматериалов. Анализ, проведенный Центром по контролю и профилактике инфекций, выявил наличие в пробах по меньшей мере двадцати патогенов, в том числе возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов», — сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

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