Минобороны России предлагает ввести понятие «особого воинского учета»
18:50 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. Проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, изменения подразумевают исключение из 15-го пункта положения подпункта, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.
Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие «особого воинского учета».
НОВОСТИ
- 17:40 06.09.2023
- Объем ФНБ на 1 сентября достиг 13,7 трлн руб., или 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ
- 17:12 06.09.2023
- Около 1 тыс. трансгенных животных содержалось в подпольной лаборатории в США — МО РФ
- 17:00 06.09.2023
- Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры
- 16:32 06.09.2023
- Высокого представителя ООН в БиГ выдворят из Республики Сербской в случае приезда — Додик
- 16:12 06.09.2023
- Объем выдачи ипотеки в РФ в августе оказался максимальным за историю наблюдений
- 16:00 06.09.2023
- Объем торговли в рублях между Турцией и РФ вырос на 230% в текущем году
- 15:32 06.09.2023
- Глава МИД Австрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией
- 15:12 06.09.2023
- Выдача льготной сельской ипотеки может быть возобновлена с 2024 года
- 15:00 06.09.2023
- Всемирная продовольственная программа ООН сократила помощь Кабулу из-за нехватки средств
- 14:32 06.09.2023
- США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать