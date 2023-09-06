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НОВОСТИ

Минобороны России предлагает ввести понятие «особого воинского учета»

18:50 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. Проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, изменения подразумевают исключение из 15-го пункта положения подпункта, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.

Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие «особого воинского учета».

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