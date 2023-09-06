ЦБ РФ дал прогноз по годовой прибыли российских банков к концу 2023 г

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибыль российских банков по итогам 2023 года может превысить 2,4 трлн руб., сообщается в материалах ЦБ РФ.

«За II квартал 2023 года банки заработали 0,8 трлн руб. прибыли (а за первое полугодие — 1,7 трлн руб.) благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке. Ожидается, что за 2023 год прибыль превысит уровень 2021 года (2,4 трлн руб.), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам», — сообщил регулятор.