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Банк России: Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 г

20:40 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рынок ипотеки в России в II квартале 2023 года демонстрирует признаки перегрева на фоне роста инвестиционного спроса из-за снижения курса рубля, указано в материалах Банка России.

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с первым кварталом (до +7 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в четвертом квартале 2022 года)», — отметил регулятор.

Банк России указал, что одной из причин такой динамики стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля.

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