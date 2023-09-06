Банк России: Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 г

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рынок ипотеки в России в II квартале 2023 года демонстрирует признаки перегрева на фоне роста инвестиционного спроса из-за снижения курса рубля, указано в материалах Банка России.

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с первым кварталом (до +7 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в четвертом квартале 2022 года)», — отметил регулятор.

Банк России указал, что одной из причин такой динамики стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля.