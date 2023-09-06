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НОВОСТИ

Пентагон заявил о поставке Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

20:55 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выделяют Украине военную помощь на $175 млн, включая снаряды с обедненным ураном. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

«Этот пакет включает дополнительное оборудование для ПВО, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams», — сообщает американское оборонное ведомство.

Также анонсирована поставка самих танков Abrams.

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