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НОВОСТИ

ООН против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире» - офис Генсека

21:10 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос о решении США поставить такие вооружения Украине.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — сказал Хак.

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