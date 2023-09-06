ООН против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире» - офис Генсека

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос о решении США поставить такие вооружения Украине.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — сказал Хак.