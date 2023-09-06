ООН против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире» - офис Генсека
21:10 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — сказал Хак.
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