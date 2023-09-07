Три БПЛА уничтожены над Московской и Ростовской областями — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать тремя беспилотниками самолетного типа объекты на территории Российской Федерации, один уничтожен средствами ПВО над Московской областью, еще два — над Ростовской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«7 сентября около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», — сказали в военном ведомстве.