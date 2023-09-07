0
0
79
НОВОСТИ

Трамп считает, что Байден умирает и не способен участвовать в следующих выборах президента

11:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США 77-летний Дональд Трамп утверждает, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден умирает и не сможет принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

«Джо Байден… Мне кажется, он умирает. Лично я не вижу его в президентской гонке», — заявил Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту. Бывший американский лидер считает, что Байден не в состоянии руководить американским правительством, а вместо него этим занимается его окружение. «Когда я смотрю на него, я вижу, что его тело изношено, а разум — тем более. И все же он, похоже, хочет это сделать [баллотироваться]», — сказал Трамп.

Ранее вице-президент США Камала Харрис в интервью агентству Associated Press заявила, что гипотетически может принять на себя президентские обязанности, учитывая возраст Байдена. Тем не менее, Харрис заверила, что с американским президентом «все будет хорошо», а ее рассуждения носят «гипотетический характер».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 07.09.2023
Два беспилотника ВСУ не достигли целей в Энергодаре, один упал в парке, другой был сбит
0
36
11:20 07.09.2023
США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия — Пентагон
0
71
11:05 07.09.2023
Пашинян заявил, что Баку сосредоточил войска на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
0
84
11:00 07.09.2023
Страны G20 согласились предоставить членство в объединении Африканскому союзу — Bloomberg
0
82
10:38 07.09.2023
Семь новых школ открылись в России 1 сентября благодаря финансированию Сбера
0
119
10:32 07.09.2023
Расширение подоходного налога может принести в бюджет триллионы - депутат
0
175
10:20 07.09.2023
Российский альпинист погиб при восхождении на пик Гашербрум IV в Пакистане
0
161
10:05 07.09.2023
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
0
180
10:00 07.09.2023
Журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ — Песков
0
197
09:35 07.09.2023
Собянин: Системой ПВО пресечена попытка атаки летевшего на Москву беспилотника
0
210

Возврат к списку