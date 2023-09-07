Трамп считает, что Байден умирает и не способен участвовать в следующих выборах президента
11:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США 77-летний Дональд Трамп утверждает, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден умирает и не сможет принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.
«Джо Байден… Мне кажется, он умирает. Лично я не вижу его в президентской гонке», — заявил Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту. Бывший американский лидер считает, что Байден не в состоянии руководить американским правительством, а вместо него этим занимается его окружение. «Когда я смотрю на него, я вижу, что его тело изношено, а разум — тем более. И все же он, похоже, хочет это сделать [баллотироваться]», — сказал Трамп.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в интервью агентству Associated Press заявила, что гипотетически может принять на себя президентские обязанности, учитывая возраст Байдена. Тем не менее, Харрис заверила, что с американским президентом «все будет хорошо», а ее рассуждения носят «гипотетический характер».
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