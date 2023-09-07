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Собянин: Системой ПВО пресечена попытка атаки летевшего на Москву беспилотника

09:35 07.09.2023

В Раменском городском округе силы ПВО пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. Как написал градоначальник у себя в Telegram-канале, экстренные службы работают на месте происшествия.

Это уже не первая попытка атаковать Москву дронами. 5 сентября силы ПВО ночью уничтожили сразу несколько беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы в Калужской области и в Истринском районе, а также в Тверской области в районе Завидово. 31 августа дрон был ликвидирован в городском округе Воскресенск. 28 августа БПЛА был уничтожен на подлете к столице в районе Люберец. 30 августа ночью была зафиксирована попытка массовой атаки БПЛА объектов в Центральном федеральном округе и один из дронов, направлявшихся к Москве, уничтожили силы ПВО в Рузском районе. 23 августа в Московской области ночью сбили один дрон, еще один попал в строящееся здание на территории «Москва-Сити». 22 августа силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА в Подмосковье - один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. 21 августа направляющийся в сторону мегаполиса БПЛА был ликвидирован на южном направлении. 20 августа, по словам Сергея Собянина, системой ПВО также была остановлена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга.

Чуть ранее, 18 августа, обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне. 10 августа утром, средства ПВО ликвидировали два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 9 августа два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. Один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщали, что дроны были подавлены системами РЭБ.

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