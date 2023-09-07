Семь новых школ открылись в России 1 сентября благодаря финансированию Сбера
10:38 07.09.2023
|
Фото пресс-службы Сбера
Три школы введены в эксплуатацию в Республике Татарстан, по одной – в Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Самарской и Калужской областях. Построенные учебные заведения рассчитаны на 8,3 тыс. учебных мест. Шесть проектов из семи реализованы в рамках государственной программы «Развитие образования» по концессионной модели.
Начиная с января 2022 года с привлечением заемных средств Сбера построено уже 14 школ на 12 тыс. мест. Банк предоставил финансирование на строительство этих объектов в размере 12,3 млрд руб.
За все время участия Сбера в таких проектах введена в эксплуатацию 21 школа для 20 тыс. учеников в 8 регионах – на это банк выделил 22,5 млрд руб. Во всех случаях использовались коробочные решения Сбера – набор типовой документации, который сокращает сроки и затраты на подготовку концессионного проекта.
НОВОСТИ
- 11:32 07.09.2023
- Два беспилотника ВСУ не достигли целей в Энергодаре, один упал в парке, другой был сбит
- 11:20 07.09.2023
- США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия — Пентагон
- 11:05 07.09.2023
- Пашинян заявил, что Баку сосредоточил войска на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
- 11:00 07.09.2023
- Страны G20 согласились предоставить членство в объединении Африканскому союзу — Bloomberg
- 11:00 07.09.2023
- Трамп считает, что Байден умирает и не способен участвовать в следующих выборах президента
- 10:32 07.09.2023
- Расширение подоходного налога может принести в бюджет триллионы - депутат
- 10:20 07.09.2023
- Российский альпинист погиб при восхождении на пик Гашербрум IV в Пакистане
- 10:05 07.09.2023
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
- 10:00 07.09.2023
- Журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ — Песков
- 09:35 07.09.2023
- Собянин: Системой ПВО пресечена попытка атаки летевшего на Москву беспилотника
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать