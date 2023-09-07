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Семь новых школ открылись в России 1 сентября благодаря финансированию Сбера

10:38 07.09.2023

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Фото пресс-службы Сбера
1 сентября открыли свои двери сразу 7 новых школ, строительство которых профинансировал Сбер. Общий размер выделенных банком кредитных средств составил 10,5 млрд руб.

Три школы введены в эксплуатацию в Республике Татарстан, по одной – в Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Самарской и Калужской областях. Построенные учебные заведения рассчитаны на 8,3 тыс. учебных мест. Шесть проектов из семи реализованы в рамках государственной программы «Развитие образования» по концессионной модели.

Начиная с января 2022 года с привлечением заемных средств Сбера построено уже 14 школ на 12 тыс. мест. Банк предоставил финансирование на строительство этих объектов в размере 12,3 млрд руб.

За все время участия Сбера в таких проектах введена в эксплуатацию 21 школа для 20 тыс. учеников в 8 регионах – на это банк выделил 22,5 млрд руб. Во всех случаях использовались коробочные решения Сбера – набор типовой документации, который сокращает сроки и затраты на подготовку концессионного проекта.

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