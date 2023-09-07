Страны G20 согласились предоставить членство в объединении Африканскому союзу — Bloomberg

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, входящие в «Большую двадцатку» (G20), согласилась предоставить статус постоянного члена в объединении Африканскому союзу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что об этом решении будет объявлено 9–10 сентября во время саммита G20 в Индии.