Страны G20 согласились предоставить членство в объединении Африканскому союзу — Bloomberg
11:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны, входящие в «Большую двадцатку» (G20), согласилась предоставить статус постоянного члена в объединении Африканскому союзу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ожидается, что об этом решении будет объявлено 9–10 сентября во время саммита G20 в Индии.
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