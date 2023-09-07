Пашинян заявил, что Баку сосредоточил войска на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом, ситуация является взрывоопасной. Об этом на заседании правительства заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

«За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах», — сказал он.