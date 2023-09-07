США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия — Пентагон
11:20 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты, сообщили агентству Bloomberg в оборонном ведомстве США.
«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», — заявили в Пентагоне.
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