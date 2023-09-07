США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия — Пентагон

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты, сообщили агентству Bloomberg в оборонном ведомстве США.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», — заявили в Пентагоне.