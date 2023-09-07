Два беспилотника ВСУ не достигли целей в Энергодаре, один упал в парке, другой был сбит

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) из числа запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Энергодару в Запорожской области не достигли своих целей. Один из них упал в городском парке, другой был сбит, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

«По уточненной информации, дважды за утро — около 07:20 и 07:50 мск — боевики ВСУ атаковали центр Энергодара БПЛА. <…> Один БПЛА упал в городском парке культуры и отдыха, еще один успешно ликвидирован в парковой зоне за администрацией города», — сказал представитель оперативных служб.

Уточняется, что основной удар пришелся по жилому 14-этажному дому на улице Строителей. Повреждено остекление и кондиционеры, а также оборудование системы оповещения и телекоммуникационных услуг. Информация о пострадавших не поступала.