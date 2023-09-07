Супруга Пашиняна выложила в соцсеть совместное фото с Зеленским

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выложила в соцсеть совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

На опубликованной фотографии Акопян пожимает Зеленскому руку. Встреча состоялась на полях проходившего 6 сентября в Киеве третьего «форума первых леди и джентльменов».

Анна Акопян в первый раз приняла участие в этом инициированном украинскими властями мероприятии, а также в первый раз посетила Киев в качестве супруги премьера Армении. По данным местных СМИ, она также передала Украине гуманитарную помощь.

После начала российской специальной военной операции официальные лица Армении старались не комментировать эту тему, ограничиваясь призывами к мирным переговорам.