Песков не стал комментировать публикации об «угоне вертолета» российским пилотом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.

«Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения.