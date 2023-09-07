Песков не стал комментировать публикации об «угоне вертолета» российским пилотом
13:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.
«Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения.
НОВОСТИ
- 13:20 07.09.2023
- Путин не планирует видеообращение к саммиту G20 — Кремль
- 13:05 07.09.2023
- Институт прогнозирует спад экономики ФРГ в 2023 году на 0,4% и почти 2,6 млн безработных
- 13:00 07.09.2023
- Собянин: В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно
- 12:32 07.09.2023
- Супруга Пашиняна выложила в соцсеть совместное фото с Зеленским
- 12:20 07.09.2023
- Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров
- 12:05 07.09.2023
- В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв
- 12:00 07.09.2023
- Потери ВСУ к концу года могут превысить 500 тыс. человек — Азаров
- 11:32 07.09.2023
- Два беспилотника ВСУ не достигли целей в Энергодаре, один упал в парке, другой был сбит
- 11:20 07.09.2023
- США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия — Пентагон
- 11:05 07.09.2023
- Пашинян заявил, что Баку сосредоточил войска на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать