Институт прогнозирует спад экономики ФРГ в 2023 году на 0,4% и почти 2,6 млн безработных

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мюнхенский Институт экономических исследований Ifo («Ифо») ожидает в текущем году снижения в Германии производительности экономики на 0,4%. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Ifo прогнозирует инфляцию на уровне 6,0% и почти 2,6 млн безработных. «Вопреки изначальным ожиданиям восстановление вряд ли произойдет во втором полугодии», — приводятся слова эксперта Ifo, руководителя отдела прогнозов развития конъюнктуры Тимо Вольмерхойзера. «Охлаждение [конъюнктуры] продолжается, практически во всех областях наблюдается тенденция к стагнации», — констатировал он.

В следующем году институт ожидает роста экономики на 1,4%, что на 0,1% ниже изначального прогноза. В 2025 году, по оценке специалистов Ifo, рост экономики Германии составит 1,2%.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024–2026 гг. рост ВВП составит лишь 1-2%.