Путин не планирует видеообращение к саммиту G20 — Кремль

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует направлять видеообращение к участникам саммита Группы двадцати (G20), всю работу на этой встрече будет вести глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.