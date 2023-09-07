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Путин не планирует видеообращение к саммиту G20 — Кремль

13:20 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует направлять видеообращение к участникам саммита Группы двадцати (G20), всю работу на этой встрече будет вести глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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