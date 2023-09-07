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НОВОСТИ

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву

13:32 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания генерал-полковника: <…> Мордвичеву Андрею Николаевичу», — говорится в тексте указа.

Также документом звание генерал-лейтенанта присваивается начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову.

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