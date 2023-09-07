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НОВОСТИ

В экономике РФ все идет гораздо лучше, чем могло бы — Песков

14:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положение дел в российской экономике гораздо лучше, чем могло бы быть, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — сказал представитель Кремля журналистам, описывая ситуацию в российской экономике.

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