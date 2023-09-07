В экономике РФ все идет гораздо лучше, чем могло бы — Песков
14:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положение дел в российской экономике гораздо лучше, чем могло бы быть, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — сказал представитель Кремля журналистам, описывая ситуацию в российской экономике.
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