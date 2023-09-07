Ученые РАН будут участвовать в рецензировании статей интернет-энциклопедии «Рувики»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская академия наук (РАН) и интернет-энциклопедия «Рувики» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому ученые и эксперты академии будут участвовать в рецензировании статей, публикуемых на портале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РАН.

«По соглашению РАН в лице профильных экспертов и ученых будет участвовать в рецензировании статей интернет-энциклопедии. На первом этапе работа будет вестись по таким темам, как история и физика. Планируется, что до конца года в рамках сотрудничества будет отрецензировано не менее 2 500 статей», — говорится в сообщении.