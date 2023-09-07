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ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области — МО РФ

15:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за сутки отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Вербового и Работина Запорожской области, потери противника на запорожском направлении составили до 110 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — указали в ведомстве.

Там отметили, что на запорожском направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, 2 танка, 4 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

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