Франция не выведет войска из Нигера, пока не узнает судьбу свергнутого президента — ТВ
15:12 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция не примет решения о выводе своих войск с территории Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в новом политическом истеблишменте Нигера.
По их данным, судьба Базума до сих пор не определена. Париж и Ниамей ведут переговоры на постоянной основе, на повестке стоит вывод французских артиллерии и авиации с территории африканского государства. Кроме того, стороны обсуждают вывод французских подразделений, действовавших в зоне африканского Сахеля «Бархан».
6 сентября телеканал проинформировал, что военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции определить график вывода ее военнослужащих с территории страны.
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