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ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ — Боррель

15:32 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз сожалеет, что правительство Грузии разрешило возобновить прямое авиасообщение с РФ. Об этом говорится в интервью главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля грузинскому информационному агентству civil.ge в преддверии его визита в Тбилиси.

«Мы очень сожалеем о решении правительства [Грузии] разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии», — сказал Боррель. Он считает, что «такие решения противоречат политике ЕС и усилиям по изоляции России на международном уровне» из-за украинского конфликта.

Боррель добавил, что ЕС ожидает, что страны-партнеры, а также те, кто стремится стать членом Евросоюза, будут следовать европейским внешнеполитическим решениям.

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