ВС РФ в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали БПЛА

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Минобороны России в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, сообщается в телеграм-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — говорится в сообщении.