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НОВОСТИ

В посольство РФ в Пхеньяне впервые с 2019 года прибыли новые сотрудники

16:12 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в КНДР впервые с начала пандемии провело ротацию кадров, прибыли 20 новых сотрудников. Об этом сообщили российские дипломаты на своей странице в соцсети.

«7 сентября в пхеньянском международном аэропорту Сунан впервые после 2019 года мы встречали наших новых коллег — 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации», — сказано в сообщении. Последний год в посольстве работали 18 человек.

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