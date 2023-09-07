Бюджет Украины самостоятельно может покрыть только военные расходы — Минфин
17:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина самостоятельно может покрыть только военные расходы, все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
«Сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы, я подчеркиваю, все остальные расходы мы финансируем за счет наших партнеров, за счет средств, которые мы получаем из-за границы», — сказал он в эфире телеканала «Рада». Министр добавил, что все налоги и сборы внутри страны в настоящий момент направляют на военные расходы. «Этих средств недостаточно, поэтому разницу мы покрываем за счет внутренних займов и за счет военных облигаций», — уточнил глава Минфина.
В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд.
НОВОСТИ
- 17:40 07.09.2023
- Блинкен посетил позиции украинских пограничников в Киевской области
- 17:25 07.09.2023
- Сбер запустил масштабный проект «Конкурс красоты кода» для программистов
- 17:12 07.09.2023
- В США республиканцы хотят убрать помощь Киеву из инициативы о финансировании правительства - СМИ
- 16:34 07.09.2023
- Ключ расшифрования результатов ДЭГ на выборах мэра Москвы разделили на пять частей
- 16:32 07.09.2023
- В Раде пояснили, что выезд для военнообязанных женщин будет так же строг, как и для мужчин
- 16:12 07.09.2023
- В посольство РФ в Пхеньяне впервые с 2019 года прибыли новые сотрудники
- 16:00 07.09.2023
- ВС РФ в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали БПЛА
- 15:32 07.09.2023
- ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ — Боррель
- 15:12 07.09.2023
- Франция не выведет войска из Нигера, пока не узнает судьбу свергнутого президента — ТВ
- 15:00 07.09.2023
- ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать