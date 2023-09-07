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Бюджет Украины самостоятельно может покрыть только военные расходы — Минфин

17:00 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина самостоятельно может покрыть только военные расходы, все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы, я подчеркиваю, все остальные расходы мы финансируем за счет наших партнеров, за счет средств, которые мы получаем из-за границы», — сказал он в эфире телеканала «Рада». Министр добавил, что все налоги и сборы внутри страны в настоящий момент направляют на военные расходы. «Этих средств недостаточно, поэтому разницу мы покрываем за счет внутренних займов и за счет военных облигаций», — уточнил глава Минфина.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд.

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