В США республиканцы хотят убрать помощь Киеву из инициативы о финансировании правительства - СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) и его однопартийцы рассматривают возможность не включать средства на оказание помощи Украине в инициативу о краткосрочном продлении финансирования американского правительства для предотвращения потенциальной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

Федеральному правительству США придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября. Члены Конгресса также могут одобрить резолюцию, которая позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций по принятию полноценного бюджета.

По данным портала, республиканцы, контролирующие нижнюю палату американского законодательного органа, хотят выделить дополнительно несколько миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране. При этом они намерены оставить в проекте резолюции без внимания предоставление Украине помощи, о которой просит Белый дом.