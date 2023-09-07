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НОВОСТИ

Сбер запустил масштабный проект «Конкурс красоты кода» для программистов

17:25 07.09.2023

Сбер запустил масштабный проект «Конкурс красоты кода». Он приурочен ко Дню программиста и выявит самых талантливых создателей программного кода. Участвовать в нем может любой желающий. Проект продлится до 18 сентября, а победителей объявят 21 сентября на технологической конференции Сбера SmartDev.

Соревнование среди разработчиков будет проходить по пяти категориям: Python, Java, Mobile (Android), Data Science, Fronted. В каждой номинации будет определен один победитель. Также в конкурсе ещё несколько номинаций – для тех разработчиков, которые предложили выдающиеся решения. Всего – три номинации в каждой дисциплине: «Краса кода»; «Изящный код» и «Звезда кода».

Задания для решения будут размещены на сайте. Оценивать работы будет компетентное жюри, в него войдут эксперты Сбера и лидеры ИТ-рынка. Авторы самых красивых кодов получат подарки, в том числе, умные устройства Sber, а также приглашения на работу в Сбер.

«Конкурсами красоты сейчас вряд ли кого-то удивишь, но мы все-таки решили попробовать и оценить красоту… кода, – рассказал управляющий директор, начальник Управления HR-бренда, маркетинга и коммуникаций для сотрудников Сбербанка Артем Фатхуллин. – Этот масштабный проект – классный шанс для разработчика показать, что ты не «один из», а самый-самый, и как на настоящем конкурсе красоты можешь получить не только призы, но и корону, ленту, известность в профессиональном сообществе. Это «идеальное тестовое задание»: оно поможет определить тех специалистов, которые готовы не просто писать код, а делать его максимально чистым, эффективным и читаемым для других. Присоединяйтесь к конкурсу красоты кода и попробуйте свои силы в самом необычном ИТ-проекте».

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