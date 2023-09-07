Блинкен посетил позиции украинских пограничников в Киевской области
17:40 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с руководителем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко, посетив одно из подразделений ведомства в Киевской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы.
«Глава ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На базе одного из подразделений делегация Госдепартамента США и посольства США на Украине ознакомилась с задачами пограничного ведомства и помощью, полученной Госпогранслужбой в рамках совместных проектов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Блинкен лично сел за руль одного из бронеавтомобилей MRAP, которые были переданы подразделениям Госпогранслужбы Украины в рамках помощи Киеву от Вашингтона.
Госсекретарь США накануне прибыл в Киев с двухдневным визитом. Ранее он объявил что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, в том числе впервые направит Киеву активы, изъятые у «подпавших под санкции российских олигархов».
НОВОСТИ
- 17:25 07.09.2023
- Сбер запустил масштабный проект «Конкурс красоты кода» для программистов
- 17:12 07.09.2023
- В США республиканцы хотят убрать помощь Киеву из инициативы о финансировании правительства - СМИ
- 17:00 07.09.2023
- Бюджет Украины самостоятельно может покрыть только военные расходы — Минфин
- 16:34 07.09.2023
- Ключ расшифрования результатов ДЭГ на выборах мэра Москвы разделили на пять частей
- 16:32 07.09.2023
- В Раде пояснили, что выезд для военнообязанных женщин будет так же строг, как и для мужчин
- 16:12 07.09.2023
- В посольство РФ в Пхеньяне впервые с 2019 года прибыли новые сотрудники
- 16:00 07.09.2023
- ВС РФ в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали БПЛА
- 15:32 07.09.2023
- ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ — Боррель
- 15:12 07.09.2023
- Франция не выведет войска из Нигера, пока не узнает судьбу свергнутого президента — ТВ
- 15:00 07.09.2023
- ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать