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Блинкен посетил позиции украинских пограничников в Киевской области

17:40 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с руководителем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко, посетив одно из подразделений ведомства в Киевской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы.

«Глава ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На базе одного из подразделений делегация Госдепартамента США и посольства США на Украине ознакомилась с задачами пограничного ведомства и помощью, полученной Госпогранслужбой в рамках совместных проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен лично сел за руль одного из бронеавтомобилей MRAP, которые были переданы подразделениям Госпогранслужбы Украины в рамках помощи Киеву от Вашингтона.

Госсекретарь США накануне прибыл в Киев с двухдневным визитом. Ранее он объявил что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, в том числе впервые направит Киеву активы, изъятые у «подпавших под санкции российских олигархов».

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