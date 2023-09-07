Боррель рассказал, что нужно сделать Грузии для получения статуса кандидата в ЕС

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двери Евросоюза открыты для Грузии, но страна должна заслужить статус кандидата в члены объединения. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Тбилиси.

«Хочу, чтобы этот важный момент прозвучал ясно — дверь Евросоюза открыта для Грузии, и ЕС настроен поддерживать Грузию на ее пути к членству в Европейский союз. Дверь открыта, и мы хотим поддерживать вас на этом пути. Но я также хочу сказать, что заявка в Евросоюз — это серьезное обязательство, что статус кандидата — это не то, что присваивают некоторым странам, его нужно заслужить серьезными реформами и соответствием ценностям ЕС. И, сказать откровенно, [Грузии] еще нужно проделать определенную работу», — заявил Боррель.