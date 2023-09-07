Мэр Нью-Йорка опасается, что наплыв нелегалов может разрушить город

20:00 Источник: Интерфакс

Сильный наплыв нелегалов в Нью-Йорк может уничтожить город, необходимо больше усилий от государства для решения миграционного кризиса, заявил мэр Эрик Адамс.

"Эта проблема разрушит Нью-Йорк. В город каждый месяц прибывают 10 тыс. мигрантов. Люди со всего мира решили собраться, перейти южную границу США и прибыть в Нью-Йорк", - приводит The Hill слова Адамса.

Он обратился к американским властям за большей поддержкой в усилиях по сдерживанию потока нелегалов, а также подчеркнул, что для изменения ситуации "необходима реальная смена политики".