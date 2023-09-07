Мэр Нью-Йорка опасается, что наплыв нелегалов может разрушить город
20:00 07.09.2023 Источник: Интерфакс
"Эта проблема разрушит Нью-Йорк. В город каждый месяц прибывают 10 тыс. мигрантов. Люди со всего мира решили собраться, перейти южную границу США и прибыть в Нью-Йорк", - приводит The Hill слова Адамса.
Он обратился к американским властям за большей поддержкой в усилиях по сдерживанию потока нелегалов, а также подчеркнул, что для изменения ситуации "необходима реальная смена политики".
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