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НОВОСТИ

Мэр Нью-Йорка опасается, что наплыв нелегалов может разрушить город

20:00 07.09.2023 Источник: Интерфакс

Сильный наплыв нелегалов в Нью-Йорк может уничтожить город, необходимо больше усилий от государства для решения миграционного кризиса, заявил мэр Эрик Адамс.

"Эта проблема разрушит Нью-Йорк. В город каждый месяц прибывают 10 тыс. мигрантов. Люди со всего мира решили собраться, перейти южную границу США и прибыть в Нью-Йорк", - приводит The Hill слова Адамса.

Он обратился к американским властям за большей поддержкой в усилиях по сдерживанию потока нелегалов, а также подчеркнул, что для изменения ситуации "необходима реальная смена политики".

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