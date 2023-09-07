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Президент Грузии заявила, что будет ездить «всюду, куда должна»

20:30 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит совершать визиты в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры ее импичмента.

«Я буду ездить всюду, куда должна ездить, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Если что, я соблюдаю конституцию этой страны, потому что я дала эту клятву в день инаугурации как президент Грузии. И я буду верна этой клятве до конца», — заявила Зурабишвили в своем обращении, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — сказала Зурабишвили.

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