Президент Грузии заявила, что будет ездить «всюду, куда должна»

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит совершать визиты в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры ее импичмента.

«Я буду ездить всюду, куда должна ездить, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Если что, я соблюдаю конституцию этой страны, потому что я дала эту клятву в день инаугурации как президент Грузии. И я буду верна этой клятве до конца», — заявила Зурабишвили в своем обращении, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.



«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — сказала Зурабишвили.